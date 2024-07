Botafogo x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Líder Botafogo tem duelo duro com o Cruzeiro, que está em ótima fase. Não dá pra perder este jogão que fecha o sábado à noite do Brasileirão

Neste sábado, 27/7, o Botafogo recebe o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão. O duelo é primeiro do segundo turno da competição nacional. O Alvinegro, comandado pelo técnico Artur Jorge, busca manter a liderança do campeonato, enquanto a Raposa, sob o comando de Fernando Seabra, tenta seguir no G6. O jogaço no Rio terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissao começa às 20h, sob o comando de Diego Mazur.

Além de Diego Mazur no comando e na narração, a cobertura da Voz do Esporte tem Rodrigo Seraphim nos comentários e Will Ferreira com as reportagens. Não perca nada deste jogo clicando na arte acima a partir das 20h.