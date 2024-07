Botafogo aumenta proposta por lateral grego

O Botafogo ainda sonha com o lateral Georgios Vagiannidis. Em busca de um final feliz na negociação, o Alvinegro aumentou a proposta pelo jogador do Panathinaikos, da Grécia, de acordo com informações do portal “FogãoNet”.

Veja as últimas notícias do Botafogo!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após ter a primeira proposta rejeitada, o Botafogo subiu a oferta de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,1 milhões na cotação atual). O lateral foi indicado pelo técnico Artur Jorge, que teve o nome aprovado pelo departamento de scouting do clube.