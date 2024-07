Weverton, do Palmeiras, destaca competitividade do Brasileirão ao fim do 1º turno

Goleiro analisa primeira metade do campeonato, diz o que espera do jogo contra o Vitória na abertura do returno e agradece confiança de Abel

O Palmeiras concluiu a preparação para enfrentar o Vitória, no sábado (27), às 19h, no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores realizaram trabalhos técnicos e táticos na Academia de Futebol. Estêvão e Mayke, a exemplo dos demais dias da semana, treinaram sem restrições com o elenco.

Após a atividade desta sexta-feira (26), o goleiro Weverton analisou a campanha alviverde no primeiro turno. Com 36 pontos, o time comandado por Abel Ferreira aparece em terceiro na tabela.

“Primeiro turno muito disputado, as equipes estão mais reforçadas e trazem muita dificuldade. É um campeonato competitivo, esse ano está mais. Muitas equipes com chance de título, e sabemos que será assim até o final. Fizemos nosso melhor, temos uma boa pontuação, estamos na briga e vamos continuar assim. Foi um bom primeiro turno, agora é começar a jornada de novo e saber que nenhum ponto agora se recupera. Dentro da nossa casa, com apoio do nosso torcedor, respeitando o adversário, esperamos um jogo duro. Todo jogo agora é decisão, vamos concentrar e nos preparar bem para fazer um grande jogo em casa”, iniciou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Palmeiras vive ‘decisões’

Com 39 partidas na atual temporada, o camisa 21 é um dos destaques da equipe nos últimos jogos com defesas decisivas, . Ele também comentou sobre as decisões que o Verdão terá pela frente na Copa do Brasil e Libertadores.

“Esse próximo mês vai exigir de nós, nosso nível competitivo. Todo jogo que antecede essas decisões nos prepara pelo que vem pela frente, então procuramos melhorar a cada jogo. Sabemos que é decisão, difícil para os dois lados, precisa manter a concentração. São jogos que é importante estar com a cabeça boa para tomar decisões sempre da melhor forma. Estamos fazendo isso muito bem não só nessa temporada, mas todos esses anos. O fato de estarmos sempre disputando grandes jogos nos dá experiência. Mas dentro de campo são 11 contra 11, mais 90 minutos que precisamos escrever uma boa história. Espero que possamos seguir avançando, que é o nosso objetivo”, continuou.