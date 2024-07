Vini Jr treina durante férias, e detalhe chama atenção

No espaço em que se exercitava, o brasileiro ostentava os uniformes de quatro jogadores históricos do Real Madrid: Modric, Toni Kroos, Benzema e Cristiano Ronaldo. As camisas são da Croácia, duas do próprio clube espanhol e uma de Portugal.

Dos citados, Vini não atuou apenas com o português. Os dois fizeram movimentos opostos nos Merengues em 2018, ou seja, a chegada do brasileiro ocorreu justamente quando Cristiano Ronaldo deixou o clube. Enquanto o francês deixou o clube em 2023, Toni Kroos encerrou a carreira após a Eurocopa. O único que segue com atacante no elenco é Modric, que renovou seu contrato por mais uma temporada.

Após as férias, a Bola de Ouro de Vini Jr.?

Vini Jr vive a expectativa da disputa pelo prêmio da Bola de Ouro. O brasileiro é apontado como um dos favoritos, ao lado de Bellingham, também jogador dos Merengues, e Rodri, do Manchester City. O anúncio do vencedor acontece no dia 28 de outubro, em Paris, na França.