Vasco emite nota esclarecendo suspensão da arbitragem na FGV; entenda

Diretoria cruz-maltina revela que atitudes têm como objetivo encaminhar a saída da 777 Partners do quadro da SAF

A nota ainda informa que tanto a arbitragem quanto a ação judicial – ambas suspensas – podem ser retomadas caso não haja entendimento com a A-CAP, seguradora que controla as atividades da 777.

O Vasco emitiu nota, nesta sexta-feira (26), em que esclarece a suspensão por 90 dias da arbitragem que ocorre na câmara da FGV. Segundo o comunicado, a sugestão saiu da A-CAP, com a diretoria do Cruz-Maltino acatando a opção. O objetivo é solucionar a saída definitiva da 777 Partners, sócia majoritária da SAF vascaína.

Confira a nota do Vasco na íntegra:

“A fim de esclarecer a suspensão da arbitragem que ocorre na Câmara de Arbitragem da FGV por 90 dias, o Club de Regatas Vasco da Gama informa que tal deliberação tem como objetivo dar tranquilidade para a construção de um eventual acordo envolvendo a saída definitiva da 777 do quadro societário da SAF.

Também informamos que, segundo nos foi passado pela A-CAP e demonstrado através dos documentos compartilhados até o momento, os ativos do futebol da 777 Partners foram apartados das demais disputas judiciais que a empresa atravessa no mundo e, hoje, são controlados exclusivamente pela A-CAP.

O Vasco da Gama aceitou a sugestão de suspensão formulada pela A-CAP com o intuito de sinalizar a intenção da busca por uma solução que atenda aos interesses do clube na defesa do seu patrimônio, evitando perdas, desvalorizações e prejuízos.