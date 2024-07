Vasco ‘encerra’ primeiro turno; veja estatísticas do time no Brasileirão

Jogada10 traz artilheiros, assistentes, jogadores com maior minutagem, entre outros números do Vascão no torneio. Confira! Crédito: Jogada 10

O Vasco tem 18 jogos no Brasileirão, mas o próximo compromisso já é pelo returno do principal torneio do país. O motivo é o adiamento do jogo contra o Cuiabá, válido pela 19ª rodada, que ainda não tem nova data para acontecer. Assim, o Cruz-Maltino já se vira para a segunda metade da competição – no domingo (28), enfrenta o Grêmio, pela #20. O Jogada10 traz, então, quais são os líderes da equipe carioca em estatísticas no primeiro turno do Brasileirão-2024. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA MAIS: Vegetti elege jogo e gol mais importante pelo Vasco; veja

Artilharia Como não poderia deixar de ser, Pablo Vegetti é o artilheiro do Vasco no Brasileirão. O craque argentino marcou seis vezes até o momento, surgindo na terceira posição no prêmio Roberto Dinamite, dado ao goleador máximo ao fim do certame. Ele vem atrás de Pedro, do Flamengo (nove) e o compatriota Lucero, do Fortaleza (oito). O número do Pirata poderia ser maior. Afinal, ele perdeu os únicos dois pênaltis que o Vasco teve na competição – contra Criciúma e Atlético-GO. Dessa forma, ele balançou as redes nos três clássicos (um gol contra cada rival) e ainda cravou contra Red Bull Bragantino, Vitória e Fortaleza. David, assim, é o vice-artilheiro do Vasco na competição, com três gols.

Vegetti – 6 David – 3 Mateus Carvalho – 2 Paulo Henrique, Adson, Maicon, Lucas Piton, Sforza, Leandrinho, Estrella e Lyncon – 1

Garçons Dois nomes vêm à mente quando o assunto é “assistências” no Vasco: Lucas Piton e Dimitri Payet. O lateral-esquerdo tem como uma de suas principais armas o cruzamento – já são três passes para gol utilizando esse atributo. Já o francês, porém, atuou apenas cinco partidas na competição. E, ainda assim, conseguiu contribuir com duas assistências no torneio. Mas além deles, outros dois nomes se destacam no quesito. David e Hugo Moura já deixaram três companheiros em boas condições para marcar pelo Vasco, juntando-se a Piton na liderança deste fundamento. Lucas Piton, David e Hugo Moura – 3

Dimitri Payet – 2

Adson, Galdames, Rossi e JP – 1 Pré-assistências Um número pouco citado é a de pré-assistências. Nem sempre tão visado quanto um gol em si, mas, ainda assim, importante. Dos 20 gols que o Vasco fez no Brasileirão, dez contaram com um passe anterior à assistência. Como exemplo, o passe de Adson para Lucas Piton no lance do gol de Paulo Henrique, em jogo contra o Bahia, pela 12ª rodada. O bolão do camisa 28 deixou Piton em grande condição para cruzar rasteiro para o lateral-direito, que, assim, anotou o gol vascaíno naquela noite em Salvador – derrota cruz-maltina por 2 a 1. Veja o lance abaixo, aos 37 segundos de vídeo.

David e Sforza – 2

Rayan, Praxedes, JP, Adson, Mateus Carvalho e Lucas Piton – 1 Número de jogos Somente dois jogadores atuaram as 18 rodadas do Brasileirão até o momento: Léo Jardim e Paulo Henrique. Vegetti, por sua vez, possui 17 jogos, já que precisou cumprir suspensão por três amarelos. Léo Jardim e Paulo Henrique – 18

Vegetti – 17

Adson e Maicon – 16

David, Lucas Piton, Mateus Carvalho, Sforza e Léo – 15

Zé Gabriel – 13

Hugo Moura, Galdames, Rossi e Rayan – 11

JP – 9

João Victor – 8

Puma e Victor Luís – 7

Praxedes e Clayton – 6

Payet e Erick Marcus – 5

Leandrinho e Rojas – 4

Estrella – 3

Medel e Serginho – 2

Lyncon, Emerson Rodríguez, Bruno Lopes, Coutinho e Alex Teixeira – 1 Minutagem* Repare que a ordem não se mantém quando comparamos a lista acima com a da minutagem dos jogadores no Brasileirão. Paulo Henrique, por exemplo, é o jogador de linha com mais partidas, mas apenas o terceiro em minutos em campo. Adson, por sua vez, atuou em 89% dos jogos no torneio, mas não figura nem entre sete primeiros no quesito minutagem. Ele demonstra, assim, que sua capacidade física (pelo menos por ora) não o permite atuar por 90 minutos, ao contrário do que ocorre com jogadores como Vegetti e Léo, por exemplo.