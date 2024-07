Southampton tenta antecipar chegada de Welington, do São Paulo

Jogador já assinou pré-contrato com o clube inglês, que agora deseja a chegada do lateral de forma antecipada

O Southampton manifestou o interesse de contar com o lateral-esquerdo Welington de imediato e fez uma oferta para tirá-lo mais cedo do São Paulo. O jogador assinou um pré-contrato com os ingleses e se mudará para o Velho Continente no começo do ano que vem, quando se encerra seu vínculo com o Tricolor Paulista. A oferta estaria próxima de R$ 2,5 milhões.

Nos últimos dias, o Torino tentou atravessar a negociação do jogador com o Southampton. Contudo, o atleta já tinha assinado o pré-contrato com os ingleses. Aliás, o clube já anunciou Welington em suas redes sociais junto com o atacante Juan, também do São Paulo. Entretanto, só existe movimento para o lateral se apresentar antecipadamente.

“Welington está extremamente feliz com este novo projeto e desafio. O valor e o reconhecimento do seu futebol pelo clube inglês vem de encontro com o que o Atleta almejava. Portanto, agora é aguardar as negociações entre o Southampton e o São Paulo, para saber se o atleta vai nesta janela de transferências ou daqui a 5 meses”, disse o empresário do jogador.

Welington permanece no time titular do São Paulo

Assim, é provável que Welington permaneça no São Paulo até o final do ano. O jogador é titular absoluto do time de Luis Zubeldía e está relacionado para o duelo contra o Fortaleza, neste sábado, às 21h30, no Castelão, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro.