Presidente do Corinthians diz que Brian precisa provar inocência e nega Firmino

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, esfriou as especulações sobre Brian Rodríguez e Roberto Firmino. Durante conversa com torcedores na Neo Química Arena, na última quinta-feira, o mandatário apontou a acusação de estupro contra o atacante Brian Rodríguez como um impeditivo para a contratação do jogador.

“O Brian tinha conversa, mas não vai dar mais. Só se provar a inocência dele”, afirmou Augusto, em vídeo gravado antes da partida entre Corinthians e Grêmio.

O atacante Brian Rodriguez é investigado por suspeita de estupro a uma mulher, no México, em maio deste ano. Segundo veículos de imprensa mexicanos o jogador e mais dois amigos, estão sendo acusados de violação sexual e também abuso de confiança por uma mulher.