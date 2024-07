Jogos Olímpicos: SporTV e Globo registram perrengue com chuva em Paris

Água não deu trégua ao longo de todo o evento da cerimônia de abertura realizada às margens do Rio Sena, na cidade luz

As transmissões da Globo e do SporTV registraram o perrengue pelo qual suas equipes passaram durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Ao longo da exibição do evento, os profissionais ficaram expostos à chuva, protegidos apenas por capas de plástico.

Não só narradores e repórteres foram afetadas, como também produtores. O impacto foi perceptível na transmissão, com o vazamento do som das gotas da chuva e também imagens mais embaçadas. Imagens da equipe debaixo d’água acabaram viralizando nas redes sociais.