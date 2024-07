Grêmio rejeita ofertas por promissor zagueiro

O interesse no zagueiro não é algo recente. Afinal, o Juventude procurou o Imortal depois da final do Campeonato Gaúcho para comunicar o desejo de contar com o defensor, de 23 anos. Outros clubes que buscaram o Grêmio foram o América Mineiro, além da Universidad Católica, do Chile.

O Grêmio rejeitou algumas ofertas de empréstimo que recebeu pelo promissor zagueiro Natã Felipe, nas últimas semanas. A decisão foi tomada em conjunto entre o clube e os representantes do atleta. Afinal, o defensor está nos planos do técnico Renato Gaúcho para a temporada e, por isso, optaram por não o liberar.

Até o momento, Natã já disputou nove jogos na temporada pelo Tricolor Gaúcho. A última vez que ele entrou em campo foi na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem defensor, atualmente, é a sétima opção na zaga para Renato Gaúcho. Isso porque os veteranos Kannemann e Pedro Geromel constantemente são poupados por desgaste físico. No caso do argentino, também pelo alto número de punições que recebe nas partidas. Normalmente são cartões amarelos, mas em algumas situações também o vermelho. Assim, ele costuma ser desfalque na equipe também por cumprir suspensão.

Os outros companheiros à frente dele são Rodrigo Ely e o outro jovem Gustavo Martins. Bem como os recém-chegados Rodrigo Caio e Jemerson. Este último foi contratado pelo Grêmio no final de maio e o clube o regularizou há duas semanas. No entanto, fez a sua estreia somente no empate em 2 a 2 com o Corinthians, na Neo Química Arena, na última quinta-feira (25). O atraso ocorreu por problemas físicos.

Carreira de Natã e passagem pelo Grêmio

O zagueiro iniciou sua trajetória no time sub-17 do Cianorte, do Paraná. Em seguida, ainda para as equipes inferiores passou a defender o Coritiba. Em 2019, ele se transferiu para o Grêmio para integrar a equipe sub-19. O Imortal chegou a emprestá-lo para o Aimoré, também do Rio Grande do Sul, mas retornou ao Tricolor.