Entenda como ciúmes pode influenciar saída de Ederson do Manchester City

Na mesma partida, Ederson deixou o confronto após sofrer uma contusão no rosto em lance com o zagueiro argentino Cute Romero. Na ocasião, o goleiro não queria deixar o campo de jogo e ficou bastante irritado. Esse problema também o deixou fora da Copa América.

O goleiro Ederson, titular do Manchester City há mais de sete temporadas , pode deixar o clube da Inglaterra. O brasileiro pode fazer companhia a Benzema e ao volante Fabinho no Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Guardiola afirma contar com Ederson para a temporada 2024/2025

Contudo, Ortega sonha com a titularidade e renovou seu contrato até 2026. Entretanto, Guardiola conta com Ederson e afirma que o brasileiro é o titular da meta do Manchester City. Assim, uma possível transferência do camisa 31 pode ser de €60 milhões (R$ 368 milhões).

