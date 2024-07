Em conversas com Flamengo, Claudinho é relacionado para jogo do Zenit

O Flamengo sonha em contratar Claudinho junto ao Zenit, da Rússia. Entretanto, em meio às negociações com o Rubro-Negro, a equipe de São Petersburgo voltou a relacionar o atleta, que vai para a partida deste sábado pelo Campeonato Russo.

Claudinho viajou com o elenco do Zenit (RUS) para Kazan, onde a equipe enfrenta o Rubin Kazan pela segunda rodada do Campeonato Russo. O meia ficou fora da estreia devido às negociações avançadas com o Flamengo. No entanto, após os russos travarem o andamento, o jogador voltou a ser opção.

A negociação entre Flamengo e Zenit por Claudinho, no momento, está travada. Isso porque o Fla aceitou a contraproposta de 18 milhões de euros (R$ 116,6 milhões na cotação atual) do clube russo pelo meia brasileiro, mas os europeus voltaram atrás e pediram o pagamento parcelado em três vezes, o que fez a conversa parar.