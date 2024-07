De saída, Diego Hernández se despede do Botafogo

Na publicação, Diego escreveu: ”“Obrigado pela experiência, foi de muita aprendizagem. Levo o melhor desse grande clube. Clube mais tradicional!“, com uma foto com a camisa alvinegra.

Pegou de surpresa! Rumo ao México, o meia-atacante Diego Hernández despediu-se pelas redes sociais do Botafogo e surpreendeu a torcida, que não sabia que o jogador estava próximo de sair do time carioca. Segundo o ”ge”, o uruguaio vai deixar o clube por empréstimo para defender o Léon.

O contrato de Diego com o novo clube será válido até o fim de 2025. O empréstimo é sem custo, no entanto, há um valor fixado em caso de interesse do time mexicano em comprar o atleta ao fim deste contrato.

O meia-atacante chegou ao Botafogo no início da temporada passada depois de se destacar pelo Montevideo Wanderers. Os direitos econômicos do jogador custaram 2,2 milhões de dólares, ou seja, cerca de R$ 11,1 milhões à época.



Dessa forma, neste período pelo Alvinegro, atuou em 24 partidas, sendo oito como titular, marcou um gol e contribuiu com duas assistências. Com Arthur Jorge, o jogador estava sendo relacionado regularmente para as partidas da equipe no Campeonato Brasileiro.

