Atlético terá novidades para duelo contra o Corinthians, na Arena MRV

Desse modo, o departamento médico liberou Zaracho e Rubens, e o técnico Gabriel Milito conta com eles. Eles participaram da atividade realizada nesta sexta-feira, no CT do Galo.

O meia argentino, aliás, não joga desde o dia 26 de junho, em partida contra o Internacional, ainda pela 12ª rodada do Brasileirão. Por outro lado, Rubens não joga há mais tempo; a última partida dele foi em abril, na segunda rodada, contra o Criciúma. Ele sofreu uma ruptura do ligamento colateral medial e uma lesão parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Atlético é o decimo colocado e soma 25 pontos

O goleiro Ederson e o atacante da base Alisson continuam suas recuperações no departamento médico. Os retornos devem começar o duelo contra o Corinthians no banco de reservas. O Atlético vai para o jogo em décimo lugar, com 25 pontos, e enfrenta o time paulista, sendo o 14º, com 19 pontos.