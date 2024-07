Arana se prepara para enfrentar ex-clube, tem marca importante próxima e garante: ‘Focado no Atlético’

O lateral-esquerdo Guilherme Arana terá no domingo um sabor especial. Isso porque ele enfrenta o Corinthians, seu ex-clube. O jogo será às 16h (de Brasília), na Arena MRV.



No entanto, além de medir forças contra o lado direito do Timão, o ala já pensa em uma marca importante que está chegando. Arana vai completar 200 jogos com a camisa do Galo diante do Corinthians.

“Uma marca que eu sempre sonhei desde garoto, antes de ser um jogador profissional. É uma satisfação imensa estar prestes a completar 200 jogos por um grande clube. Sempre coloquei o Atlético em primeiro lugar e ninguém é maior que a instituição. Fazer parte deste grupo, desta família e a da história do clube é uma grande satisfação”, salientou o jogador.