Além do carnaval, Rosa Magalhães também fez sucesso no mundo do esporte

Ao longo de mais de 50 anos de carnaval, a carnavalesca colecionou 7 títulos, em 1982 (antes do Sambódromo), 1994, 1995, 1999, 2000, 2001 e 2013. Ela era formada em Pintura, pela Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro e em Cenografia, pela Escola de Teatro da UniRio. Além disso, professora de Cenografia e Indumentária na Escola de Belas Artes da UFRJ e da Faculdade de Arquitetura Benett.

A carnavalesca Rosa Magalhães, que possui mais títulos da era Sambódromo no Carnaval do Rio de Janeiro, morreu na noite desta quinta-feira (25), aos 77 anos, vítima de um infarto. A artista também teve ligação em sua carreira com o esporte. Ela foi a diretora artística da Cerimônia de Encerramento da Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, e responsável pelos figurinos da abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007, quando ganhou o Emmy.

Já em 2016, a carnavalesca foi responsável pela cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio. Vale lembrar, aliás, que a festa contou Martinho da Vila cantando “Carinhoso” e como não poderia deixar de ser, com muito samba.

Dessa forma, na ocasião, a organização do evento, que aconteceu no Lincoln Center, nos Estados Unidos, entregou o troféu à artista, que foi diretora artística e de figurinos da festa. Ela estava ao lado de David Profeta, assistente de direção de figurinos, e Leonardo Gryner, diretor geral de cerimônias do Rio-2007.

Em 2008, venceu um prêmio Emmy na categoria figurino pelo trabalho na abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro. Nesse sentido, os figurinos, como de costume, chamaram a atenção do mundo e mostraram todo o talento da artista, que transcendia os limites da folia e era uma verdadeira professora.

Na apresentação, 200 bailarinos, fantasiados de aves, formavam o desenho de cartões-postais cariocas, como os Arcos da Lapa, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Por fim, tudo se acabou em carnaval, com intérpretes entoando clássicas marchinhas, seguindo pela Marcha do Cordão da Bola Preta. Além das presenças de Izabel Goulart e do gari-passista Renato Sorriso.

Lista de títulos de Rosa Magalhães

1982: Bum-bum paticumbum prugurundum (Império Serrano)

1994: Catarina de Médicis na corte dos Tupinambôs e dos Tabajères (Imperatriz)

1995: Mais vale um jegue que me carregue, que um camelo que me derrube, lá no Ceará (Imperatriz)

1999: Brasil, mostra a sua cara em… Theatrum Rerum Naturalium Brasiliae (Imperatriz)

2000: Quem descobriu o Brasil foi Seu Cabral, no dia 22 de abril, dois meses depois do carnaval (Imperatriz)

2001: Cana-caiana, cana roxa, cana fita, cana preta, amarela, Pernambuco… Quero vê descê o suco na pancada do ganzá (Imperatriz)

2013: A Vila canta o Brasil celeiro do mundo – Água no feijão que chegou mais um… (Unidos de Vila Isabel)

