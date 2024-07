Al-Hilal faz proposta por Vitor Roque, que vive impasse no Barcelona

Seis meses depois de sua contratação, Vitor Roque vive um impasse no Barcelona. Afinal, o clube pretende negociá-lo em virtude do Fair Play Financeiro, porém o jovem não quer sair neste momento, pois acredita que possa ter mais oportunidades com o novo treinador, Hansi Flick.



Dessa forma, o Al-Hilal fez uma proposta pelo futebol do atacante brasileiro, de acordo com o jornal esportivo saudita Arriyadiyah. Ainda segundo o periódico, o clube catalão aprovou a negociação e pede, no mínimo, € 40 milhões (R$ 245 milhões, na cotação atual), montante pago ao Athletico-PR no início do ano.

Outra fonte que divulgou sobre o interesse dos árabes foi o jornalista especializado em mercado do futebol, Fabrizio Romano. No momento, eles tentam convencer o jogador e seu staff a se transferir para a equipe comandada pelo técnico Jorge Jesus, que completou 70 anos, e do atacante Neymar.