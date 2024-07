Torcida do Fluminense se reconecta com o time e lava alma no Maracanã

Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Thiago Silva de volta ao Maracanã

O “Monstro” retornou ao palco onde começou pelo Fluminense. Bastou aparecer no telão na escalação que o Maracanã veio abaixo. A torcida entoou as músicas que cantava para o zagueiro em sua primeira passagem e vibrou com todos os lances do ídolo. É um jogador de muita qualidade e que já resolveu o problema.

Antes dele, o Flu sofreu gols em todos os jogos. Com ele, são dois jogos seguidos sem ser vazados, e a primeira sequência de vitórias na competição. Além disso, voltou a jogar ao lado de Marcelo após 18 anos na Europa.

Apoio a Germán Cano

Um parágrafo à parte para o argentino que vive uma fase bem complicada. Em 28 jogos na temporada, ele marcou somente cinco gols. O último, aliás, foi no empate com o Atlético, no dia 4 de maio, pelo Brasileirão. Contudo, os torcedores mostraram apoio ao jogador. Ao ser substituído, a torcida aplaudiu e cantou com força a música do jogador. Ele, chateado com sua situação, mostrou pouca reação. Uma cena linda, mas triste ao mesmo tempo depois de tudo que conseguiu em dois anos pelo Fluminense.

Os três pontos levaram o Fluminense aos 14 pontos. Embora ainda siga na 19ª colocação, o Tricolor dá sinais de recuperação no Brasileiro sob a batuta de Mano Menezes. Agora, com ânimo renovado, o Fluminense encara o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, às 11h, no domingo, pela 20ª rodada do Brasileirão.

