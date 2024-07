São Paulo se reapresenta e conta com Marcos Antônio em treino

Novo reforço do São Paulo, volante participou das atividades. No entanto, não deve estar à disposição para duelo com o Fortaleza

A novidade ficou pela participação do volante Marcos Antônio, recém-contratado pelo clube. Contudo, ele não deve estar à disposição para enfrentar a equipe cearense, uma vez que ainda não teve o seu nome publicado no BIB da CBF. Além disso, ele está sem atuar há três meses, o que demanda tempo de preparação.

O São Paulo voltou aos treinos nesta quinta-feira (25) após empate em 2 a 2 com o Botafogo , no Morumbis, pelo Brasileirão. O Tricolor iniciou preparação para o duelo contra o Fortaleza, no sábado, no Castelão, pela 20ª rodada.

O técnico Luis Zubeldía tem um desfalque de peso para o duelo contra o Fortaleza. O meia-atacante Lucas Moura recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. A tendência é que o treinador opte por Erick ou Wellington Rato no time titular.

Além de Marcos Antônio, o São Paulo negocia com o zagueiro Maurício Lemos, do Atlético-MG, e o meia Pol Fernández, que pertence ao Boca Juniors. O defensor está perto do acerto e chegará por empréstimo de um ano, sem custos, com opção de compra e valor fixado. Dessa maneira, faltam pequenos detalhes com o Galo para a transação ser sacramentada.

Com o empate diante do Botafogo, o São Paulo chegou a 32 pontos, na sexta colocação do Campeonato Brasileiro.