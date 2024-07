Santos treina, e Carille busca substituto para Giuliano

Os jogadores trabalharam no CT Rei Pelé na parte da manhã. Carille comandou uma atividade tática, já esboçando a equipe que vai enfrentar o time alagoano. O treinador deu ênfase às jogadas de bola parada.

O Santos seguiu a preparação nesta quinta-feira (25) para o duelo contra o CRB, no domingo, pela 18ª rodada da Série B. O técnico Fábio Carille tem mais duas sessões de treinos para definir o time titular que entrará em campo em Maceió. Afinal, o comandante ainda precisa escolher o substituto de Giuliano.

Mais uma vez, o Santos não poderá contar com Giuliano. O meia teve lesão muscular confirmada na coxa direita e não tem previsão de volta. Ele havia retornado contra o Coritiba, na última segunda-feira, mas voltou a sentir dores no local e foi substituído aos 26 minutos de jogo.

A tendência é que Carille opte pela entrada de Serginho no time titular. O meia já vinha atuando no lugar de Giuliano e deve ganhar nova chance nos 11 iniciais do Peixe.

Nesta sexta-feira (26), o Santos treina durante a tarde no CT Rei Pelé. Posteriormente, os jogadores jantam no local e embarcam rumo a Maceió, onde farão o último treino visando ao duelo contra o CRB, que está marcado para as 18h30 (de Brasília).