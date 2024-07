Palmeiras se reapresenta e conta com o retorno de Estêvão e Mayke

Dupla ficou fora das últimas partidas do Verdão e corre para reunir condições de atuar contra o Vitória, na próxima rodada do Brasileiro

Joia palestrina, Estêvão ficou fora dos últimos dois jogos por entorses leves no joelho e tornozelo esquerdos. Ele se lesionou no duelo contra o Botafogo, no Nilton Santos e, desde então, vem desfalcando o Verdão. Já Mayke, que saiu do jogo contra o Cruzeiro por um edema muscular, participou integralmente do treino.

Estêvão tem sido um dos grandes nomes da equipe de Abel Ferreira na temporada. Afinal, até aqui, ele tem sete gols e cinco assistências em 29 jogos, sendo 19 deles como titular. O Palmeiras informou que o jogador iniciou a transição entre a parte física e técnica, mas participou do treino com o restante do grupo sem limitações.

De volta depois de empréstimo ao Qatar SC enquanto aguarda o desfecho de uma negociação com outro clube, o meio-campista Bruno Tabata também trabalhou com o grupo, sobretudo como ‘curinga’. Contudo, este não deve permanecer no clube. Por fim, Bruno Rodrigues, Piquerez e Murilo cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Próximo compromisso do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo neste sábado (27), às 19h, no Allianz Parque, para encarar o Vitória. A equipe de Abel Ferreira está na terceira posição com 36 pontos, quatro a menos que o líder Botafogo.