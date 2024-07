Marcelo e Thiago Silva voltam a atuar juntos pelo Fluminense após quase 18 anos

Lateral entra no segundo tempo, no meio, e relembra parceria de sucesso com o defensor, no Maracanã, contra o Palmeiras

Quando uma joia deixa um clube brasileiro, a torcida clama por seu retorno em outro momento da vida. E no Fluminense não foi diferente. Assim, Marcelo e Thiago Silva se destacaram desde jovens e tiveram carreiras vitoriosas e consistentes na Europa. Agora, ambos se reencontram com a camisa tricolor e voltam a atuar juntos depois de quase 18 anos.

O “Monstro” estreou no domingo (21), no dia do aniversário do clube, diante do Cuiabá, fora de casa. Assim, o duelo com o Alviverde, foi seu reencontro com a torcida no Maracanã, depois de quase 16 anos. No segundo tempo, o lateral-esquerdo, que retornou de lesão, atuou no meio e chegou a trocar passes com o companheiro.

Isso não acontecia desde 12 de novembro de 2006, também no Maracanã, quando o Fluminense bateu o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Evando. Sob a batuta do técnico PC Gusmão, a dupla foi titular e permaneceu durante os 90 minutos. Dias depois, Marcelo desembarcou em Madrid, onde iniciou sua história no Real. Curiosamente, Fábio era o goleiro da equipe mineira naquela partida.

Duas rodadas depois, o Tricolor venceu o Santa Cruz por 2 a 1, no Arruda, com gols de Cláudio Pitbull e André Moritz, e garantiu a permanência na primeira divisão. Por fim, dois anos depois, foi a vez de Thiago Silva deixar o clube e acertar com o Milan.