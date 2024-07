Mano celebra evolução do Fluminense: ‘Começa a aparecer o caminho’

Olho na agenda

Na próxima rodada, o Fluminense mede forças com o Red Bull Bragantino no domingo (28), às 11h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. Por fim, o confronto é válido pela 20ª rodada, a primeira do returno do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.