James Rodríguez na mira de clube italiano

Eleito o melhor jogador da Copa América 2024, James Rodríguez negocia a rescisão de contrato com o São Paulo e está sendo especulado por vários clubes do futebol europeu. Dessa maneira, segundo informações do site italiano ‘Tuttomercato’, a Lazio quer reforçar a posição de meio-campo ofensivo após as saídas de Luis Alberto e Kamada, e o colombiano é um dos principais alvos.

James Rodríguez decepcionou pelo São Paulo

Durante sua passagem pelo São Paulo, James Rodríguez participou de apenas oito jogos nesta temporada, marcando um gol. Contratado em julho do ano passado, o colombiano não conseguiu se firmar como titular da equipe. Trabalhou sob a direção de três treinadores diferentes no Tricolor — Dorival Junior, Thiago Carpini e Luis Zubeldía —, porém teve poucas oportunidades de se destacar.

No total, foram 22 partidas disputadas, com dois gols e quatro assistências com a camisa tricolor. Embora tenha feito parte do grupo, não entrou em campo na conquista da Copa do Brasil sob o comando de Dorival. Neste ano, sob Thiago Carpini, ele não viajou com o time para Belo Horizonte na disputa da Supercopa do Brasil, onde o Tricolor venceu o Palmeiras no Mineirão.