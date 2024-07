Internacional vê Série A como chance de redenção na temporada

O Internacional intensificou a sua preparação para enfrentar o Bahia, nesta quinta-feira (25). Isso porque esta foi a segunda atividade do grupo depois da reapresentação após a eliminação na Sul-Americana . Com as quedas no torneio continental e na Copa do Brasil, o Colorado vai disputar somente a Série A até o final do ano. Assim, entende que a competição por pontos corridos pode ser uma redenção para a temporada.

Inclusive, o Internacional chegou a um acordo com o Celtic, da Escócia, por um empréstimo até o final do ano, com opção de compra, por Bernabei. Enquanto o volante Thiago Maia também foi uma adição ao grupo por empréstimo de um ano em negociação com o Flamengo, porém com uma obrigação de compra.

Apesar disso, o antigo treinador Eduardo Coudet não obteve sucesso na tentativa de fazer o time ter bom desempenho. Com isso, tornou-se alvo de críticas, principalmente da torcida. Desse modo, a diretoria demitiu o comandante argentino e escolheu Roger Machado para ser seu substituto e tentar corrigir a rota em 2024.

Internacional em momento turbulento na temporada

O Inter se encontra em um cenário preocupante na temporada. Afinal, além das eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana, e apenas com compromissos na Série A, a equipe não vence há nove jogos. Com a atenção exclusiva no Campeonato Brasileiro, terá o Bahia como seu adversário seguinte. O embate vai ocorrer na Arena Fonte Nova, às 20h, no próximo sábado (27).