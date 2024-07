Cuiabá x Palestino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Após empatar por 1 a 1 fora de casa, o Cuiabá agora vai em busca da vitória contra o Palestino. Nesta quinta-feira (25/7), os clubes se enfrentam, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Quem vencer, se classifica para as oitavas de final do torneio, contra o Independiente Medellín. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida a partir das 17h30, começando com seu tradicional esquenta sob o comando de Aldo Luiz, que também estará na narração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Jornada Esportiva da Voz do Esporte para este duelo ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens. Não perca nenhum detalhe desta partida acompanhando a cobertura da melhor mídia digital esportiva pela Aceesp em 2023 clicando na arte acima.