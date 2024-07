Cuello celebra classificação do Athletico na Sul-Americana: ‘Importante’

“Vitória importante. Tínhamos um objetivo que era passar de fase, fazer um grande jogo aqui em nossa casa. O grupo está de parabéns, fizemos um grande jogo ainda mais com um a menos. O grupo se reinventou e conseguiu manter o placar e conquistar a classificação. Agora, é focar no Brasileiro que temos um jogo muito importante”, disse antes de complementar.

Com um gol e uma assistência, Tomás Cuello se destacou na vitória do Athletico sobre o Cerro Porteño, na Ligga Arena. Com boa atuação, apesar de certo drama no segundo tempo, o Furacão venceu por 2 a 1 para seguir para as oitavas na Copa Sul-Americana. Na saída de campo, o lateral-direito comemorou a conquista desta noite.

O Athletico, aliás, ficou com um a menos após expulsão de Zapelli aos 26 minutos do segundo tempo. Entretanto, 11 minutos depois, Cabañas, do Cerro Porteño, também recebeu o cartão vermelho e deixou os times com mesmo números de jogadores.

Agora, o Athletico vai enfrentar o Belgrano, da Argentina, nas oitavas de final. A Conmebol vai definir as datas e horários do duelo. Mas bem antes disso, no domingo, o Furacão enfrenta o Cuiabá, às 19h, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão.

