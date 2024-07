Chelsea quer goleiro do Real Madrid e pode envolver Kepa na negociação

Lunin foi titular em quase toda a fase derradeira da última Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Curiosamente, Kepa foi reserva dele no título Crédito: Jogada 10

Em alta após ser destaque na conquista da Liga dos Campeões na última temporada, Lunin pode estar de saída do Real Madrid. O goleiro é alvo do Chelsea nesta janela de transferências e pode ser envolvido em uma troca com Kepa Arrizabalaga, curiosamente seu reserva em 2023/24, segundo o jornal “As”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A princípio, o Real Madrid não tinha interesse em negociar Lunin, principalmente após a boa temporada passada. Ele assumiu a titularidade após a séria lesão de Courtois, que fez os Merengues buscarem a contratação por empréstimo de Kepa junto ao Chelsea. Mas o goleiro espanhol não rendeu o esperado e acabou amargando a reserva.

De acordo com o “As”, o Real Madrid estaria disposto a negociar Lunin por 30 milhões de euros, cifras consideradas altas pelos Blues. Dessa maneira, Kepa entraria como moeda de troca, em negociação que ainda envolveria uma compensação financeira aos espanhóis. Agora, os clubes precisam chegar a um consenso sobre um valor que agrade a ambos. Lunin estaria insatisfeito no Real Madrid Lunin teria ficado insatisfeito por ter ficado no banco de reservas na final da Champions contra o Borussia Dortmund. Afinal, ele atuou em toda a fase derradeira por conta da lesão de Courtois, que se recuperou e atuou como titular na decisão. Assim, o arqueiro ucraniano gostaria de ter mais minutos do que simplesmente ser o goleiro das copas. Ainda segundo o “As”, o arqueiro estaria diferente no dia a dia no clube espanhol. Todavia, ele mantém postura profissional e até antecipou as férias para voltar aos treinos no CT de Valdebebas. O staff do jogador também veria com bom olhos a mudança de ares.