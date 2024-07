Bahia tem três suspensos e algumas dúvidas para jogo com o Inter

Técnico do Bahia, Rogério Ceni não conta com Cuesta, Rezende e Jean Lucas para o duelo. Kanu e Biel ainda são dúvidas

O Bahia tem problemas para o duelo contra o Inter, no sábado (27), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni terá que quebrar a cabeça para escalar o time no duelo. Afinal, três jogadores levaram o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, na última quarta-feira (24), e estão suspensos: Victor Cuesta, Jean Lucas e Rezende.

E o problema de Ceni não para por aí. O treinador não terá ainda Acevedo e Cicinho, que estão lesionados. Além disso, Kanu e Biel são dúvidas para o confronto diante do Colorado. Afinal, o zagueiro sofreu uma lesão na face, enquanto o atacante se recupera de estiramento no tornozelo.