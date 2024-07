São Paulo quer meia do Boca Juniors e pode envolver Galoppo na negociação

O que pesa a favor do São Paulo é que Fernández tem apenas mais seis meses de contrato com o Boca. Além disso, ele já avisou à direção do clube que pretende sair no fim do ano, de acordo com a imprensa argentina.

O São Paulo tem novo alvo no mercado de transferências. Após anunciar o acerto com o meia Marcos Antônio, ex-Lazio , o Tricolor tenta a contratação do meia argentino Pol Fernández, titular do Boca Juniors. O jogador, de 32 anos, tem a aprovação do técnico Luis Zubeldía e pode entrar na negociação por Giuliano Galoppo, que interessa aos Xeneizes.

“Não recebemos uma nova proposta do Boca, mas recebemos uma proposta do Rosario Central. Uma proposta um pouco melhor do que a que se comentava, mas que nunca veio, do Boca. Agora é ver o desejo do atleta. Estamos esperando uma conversa do Rosario com o atleta. E a partir da proposta temos algumas colocações a fazer, pelo valor que veio, não pensamos em liberar, mas é um caminho a ser percorrido. Vamos conversar com o Rosario se eles tiverem o acerto com o jogador. Não é uma proposta que nos atende neste momento, mas há um caminho a percorrer”, declarou, ao canal “TNT Sports”.

Na última terça-feira (23), o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, revelou que foi procurado pelo Rosario Central na última segunda (22). Apesar de noticiado na imprensa argentina que o Boca também tem interesse no meia do Tricolor, o dirigente adiantou que não recebeu mais contato dos Xeneizes.

A possibilidade de deixar a equipe de Buenos Aires de graça ao término da temporada seria um facilitador para o Tricolor, além de tornar o negócio mais barato. No entanto, o interesse do Boca Juniors em Galoppo pode fazer com que os clubes realizem apenas uma negociação, envolvendo ambos os jogadores.

Segundo o diário “Olé”, que informou o interesse do clube brasileiro em Pol Fernández, o São Paulo aceitaria cerca de US$ 2,5 milhões (R$ 14, milhões) por Galoppo, mais a inclusão de Fernández na negociação.

Zubeldía já deixou claro a admiração pelo futebol de Fernández. Dessa maneira, quer o jogador no seu elenco mesmo que o Tricolor precise desembolsar uma quantia pela transferência. Ou seja, o interesse independe de um acordo que inclua Galoppo.

Proposta do Boca seria de R$ 17 milhões

Em junho, o diário “Olé” indicou que o Boca Juniors poderia investir US$ 3 milhões (cerca de R$ 17 milhões) para adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador. O restante, contudo, permaneceria com o Tricolor.

Anteriormente, o São Paulo pagou US$ 4 milhões, mais US$ 2 milhões em taxas, ao Banfield, da Argentina. O negócio, há dois anos, chegou perto de R$ 32 milhões.

Galoppo chegou com grande expectativa, mas ainda não brilhou com a camisa do clube. O maior destaque foi no Paulistão do ano passado, quando terminou como artilheiro. Contudo, nas quartas de final, contra o Água Santa, o atleta rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e ficou o restante da temporada fora. Em 2024, entrou em campo 25 vezes, 11 delas como titular, e fez um gol.

Galoppo tem contrato com o São Paulo até o final de 2027. O Tricolor não cogita o empréstimo do argentino neste momento e, se realmente for vender, deseja recuperar boa parte do investimento feito.