Palmeiras pode fazer seu melhor primeiro turno de sua história no Brasileirão

Caso consiga os três pontos, o Verdão irá aos 39 e ultrapassará as campanhas de 2022 e 2019, quando somou os mesmos 39 pontos. Mas com menos vitórias do que nesta edição. Nas edições anteriores, o Palmeiras somou 11 vitórias, seis empates e duas derrotas. Já neste ano, são 12 vitórias, três empates e quatro derrotas.

O Palmeiras encara o Fluminense nesta quarta-feira (24), às 21h30, no Maracanã, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. Perseguindo a liderança da competição, o Verdão pode não só encurtar a distância para o líder Botafogo em caso de vitória, mas também registrar o melhor primeiro turno de sua história no Brasileirão.

Além disso, o Palmeiras ainda briga pelo título simbólico do primeiro turno. Para isso, é preciso vencer o Fluminense e contar com tropeços de Botafogo e Flamengo. O Glorioso encara o São Paulo nesta quarta-feira, no MorumBIS, às 19h30. Já o Rubro-Negro joga no mesmo dia contra o Vitória, no Barradão. No entanto, no Beira-Rio, o time da Gávea ainda tem um jogo a menos para disputar, contra o Internacional, em jogo atrasado da 17° rodada.

Desta maneira, o Palmeiras tem que vencer seu jogo nesta 19ª rodada e contar com, pelo menos, um empate do Flamengo em um dos dois confrontos que tem pela frente.

Palmeiras não se importa em não vencer o primeiro turno

Contudo, vencer o primeiro turno não é sinônimo de desespero no Alviverde. Afinal, no ano passado, o Botafogo terminou como campeão da primeira parte do Brasileirão, mas o título ficou com o Verdão. Algo parecido com o que aconteceu em 2018, quando o Palmeiras virou o turno em quinto e também ficou com a taça no final.