Internacional x Atlético-MG (Brasileirão Sub-20): escalações e arbitragem

Colorado e Galo se enfrentam nesta quinta-feira (25), em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul

O confronto marca o encontro de duas equipes que lutam na parte inferior da tabela. Afinal, o Galo está na 17ª posição, com 15 pontos, enquanto o Internacional é o lanterna do torneio nacional com sete somados.

Internacional e Atlético-MG se enfrentam na tarde desta quinta-feira (25), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 . O confronto será disputado no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo (RS), às 15h (de Brasília).

Onde assistir

O jogo entre alvinegros e colorados não terá transmissão ao vivo

Como chega o Internacional

O Colorado chega para a partida com rendimento de três derrotas e duas vitórias nos últimos cinco jogos. O último triunfo, afinal, ocorreu no início do mês de julho, com 3 a 1 sobre o Atlético-GO.

Como chega o Atlético-MG

Os garotos do Galinho vivem problemas dentro de campo. Afinal, o time não vence desde maio. O último triunfo, aliás, ocorreu sobre o Santos, na Vila Belmiro, no dia 29 de maio. De lá pra cá são cinco jogos, com dois empates e três derrotas.