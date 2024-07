Em noite de golaços, Ponte Preta bate vice-líder da Série B e faz a quina em casa

Macaca faz 2 a 0 sobre o Vila Nova-GO no Moisés Lucarelli e mantém 100% de aproveitamento em casa com Nelsinho Baptista no comando Crédito: Jogada 10

Com direito a golaços, a Ponte Preta não se intimidou diante do Vila Nova-GO, vice-líder da Série B do Brasileiro, e confirmou o 100% de aproveitamento em casa com Nelsinho Baptista no comando. Na noite desta terça-feira (23), a Macaca venceu por 2 a 0 e chegou ao quinto triunfo consecutivo no Moisés Lucarelli. Igor Inocêncio abriu o placar aos 37 da primeira etapa ao desferir um belo chute de fora da área. No segundo tempo, Elvis aumentou a vantagem, acertando uma bomba em cobrança de falta. O resultado coloca o time de Campinas em décimo lugar na classificação, agora com 23 pontos. Entretanto, a Macaca ainda pode ser ultrapassada na tabela até o fim da rodada. O Tigrão, por outro lado, continua na segunda posição, estacionado nos 28 pontos.