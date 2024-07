Brazão ganha elogios, mas Santos segue atrás de novo goleiro

O Santos conseguiu superar a crise do início da Série B e conseguiu mostrar sua força e se consolidar na liderança da competição. Apesar do bom desempenho da equipe em campo, muito do momento vivido pelo Peixe também passa pelas grandes atuações de Gabriel Brazão. O goleiro superou a desconfiança para se firmar de vez na meta santista.

“Sabíamos que era um jogador que tinha poucos jogos como profissional, mas o treinamento do dia a dia nos deixava bastante tranquilo que, quando fosse para campo, ia dar uma resposta legal. Principalmente goleiro precisa ter ritmo de jogo. A gente fala de ritmo de jogo para jogador, mas para goleiro, principalmente, precisa. Não é só hoje, já fez boas partidas. Estamos muito tranquilos e satisfeitos com ele”, disse Carille, após a partida contra o Coritiba.

Santos segue atrás de novo goleiro no mercado

Contudo, mesmo com boas atuações, o Santos segue atrás de um goleiro no mercado. Brazão assumiu a meta após o titular João Paulo sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e ficar fora da temporada. Entretanto, este novo reforço chegaria para fazer sombra ao novo dono da posição.

O Peixe entende que os atuais goleiros disponíveis ainda são inexperientes, já que nunca atuaram profissionalmente, casos de Diógenes, Gustavo Jundi e João Pedro. Contudo, se antes o novo arqueiro brigaria para ser titular, hoje chegaria na Vila Belmiro com o posto de reserva de Gabriel Brazão.