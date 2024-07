Bragantino x Barcelona-EQU, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Bragantino e Barcelona-EQU se enfrentam, nesta quinta-feira (24/7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Equador, quem vencer o duelo em Bragança Paulista garante a classificação para as oitavas de final. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis. Dessa maneira, quem avançar encara 0 Corinthians. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 20h. Com a bola rolando, Diego Mazur estará na narração.

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Figueiredo Jr nos comentários e Lucas Abdallah nas reportagens. Não deixe de conferir este duelo com a campeã de 2023 do prêmio Aceesp de melhor mídia esportiva digital. É só clicar na arte acima.