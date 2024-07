Botafogo alcança feito inédito no Brasileirão

Botafogo é o primeiro time a marcar pelo menos um gol em todas as partidas do primeiro turno da competição; Bota lidera após 19 rodadas

A vitória não veio diante do São Paulo, mas o Botafogo tem um motivo para levar o empate em 2 a 2 na memória. Afinal, o Glorioso é o primeiro time da história a terminar o primeiro turno do Brasileirão com gol em todos os jogos. Foram 31 tentos anotados.

Curiosamente, na atual edição do Brasileirão, há outra equipe que pode alcançar o feito. Trata-se do Criciúma, que marcou em todos os 17 jogos que disputou até aqui. Foram 24 bolas do Tigre nas redes adversárias neste Campeonato Brasileiro de 2024. O duelo entre eles, inclusive, terminou 2 a 1 para os catarinenses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos. No entanto, ainda pode ser ultrapassado pelo Flamengo na “disputa” do primeiro turno. Isso porque o Flamengo tem 37 pontos, mas ainda deve um jogo, contra o Inter, no Beira-Rio. A data, aliás, ainda será divulgada. Curiosamente, o Rubro-Negro é o dono do melhor ataque do Brasilerão, com 32 gols.