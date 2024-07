Botafogo acerta contratação de jovem destaque do Azuriz

O Botafogo acertou a contratação do atacante Lucas Santos, de 19 anos. O jovem chega ao Alvinegro por empréstimo proveniente do Azuriz, permanecendo no clube até julho de 2025. O vínculo, aliás, conta com uma opção de compra – sem valor divulgado.

Lucas Santos, que vinha se destacando pelo Azuriz, chamou a atenção do Botafogo graças às suas habilidades e desempenhos consistentes, mesmo tendo idade para integrar a equipe sub-20. O jogador é conhecido por sua velocidade e capacidade de jogar pelos lados do campo, características que o tornaram um dos destaques do time paranaense.