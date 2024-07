Atlético: jogo contra o Vasco faz Arena MRV bater marca valiosa

O jogo registrou, afinal, a maior renda líquida com bilheteria na história do estádio. Em balanço divulgado no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Galo faturou R$ 2.166.870,55, margem de lucro de 76%, pois a renda bruta ficou em R$ 2.843.626,28.

O Atlético venceu o Vasco, por 2 a 0, no último domingo, duelo pelo Campeonato Brasileiro . Se em campo a coisa funcionou, fora dele o Galo também conseguiu números bastante agradáveis. No entanto, desta vez para os cofres.

O número diante do Vasco superou, inclusive, o clássico contra o Cruzeiro. A final do Campeonato Mineiro, no dia 30 de março, tinha sido o jogo que o Galo mais embolsou uma boa grana, com R$ 2.112.995,97 de renda líquida.

O duelo contra o Vasco registrou também o terceiro maior público da história da Arena MRV. Foram 42.353 torcedores no terreiro do Galo. Até esse jogo, somente os clássicos contra o Cruzeiro tinham superado a casa dos 40 mil torcedores.

