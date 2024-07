Vasco enfrentará maratona; confira os próximos cinco jogos

Cruz-Maltino tem três jogos do Brasileirão pela frente e as duas oitavas de final da Copa do Brasil em 14 dias Crédito: Leandro Amorim

Após perder a invencibilidade recente de cinco jogos, o Vasco entrará numa pesada sequência de jogos pela frente. Afinal, com direito a duelos pela Copa do Brasil, serão cinco compromissos em um período de 14 dias. A começar no domingo (27), contra o Grêmio, na Arena Condá. O jogo é válido pela 20ª rodada – a primeira do returno*. Depois, o time de Rafael Paiva encara o Atlético-GO, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, três dias mais tarde, na quarta (30), em Goiânia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine *O jogo pela 19ª rodada foi adiado devido ao compromisso do Cuiabá pela Sul-Americana, na quinta (25).

LEIA MAIS: Paiva pede paciência com Coutinho e minimiza erro de Praxedes em derrota do Vasco Esta última partida citada, aliás, encerrará uma sequência de quatro jogos do Vasco como visitante na temporada. Após isso, o time volta, então, para atuar três vezes como mandante. Primeiro, recebe o Red Bull Bragantino, pela 21ª rodada do Brasileirão, em São Januário, no sábado (3 de agosto). Posteriormente, na terça-feira (6), o Cruz-Maltino decide quem avança às quartas da Copa do Brasil contra o Atlético-GO, também no caldeirão vascaíno.