Real Madrid: Santiago Bernabéu terá setor VIP com valor astronômico

A ideia da equipe espanhola é comercializar 300 entradas para o setor exclusivo por 250 mil euros cada, o que dá mais de R$ 1,5 milhão de reais, além de um valor anual pelo assento. Entretanto, quem adquirir a ‘experiência’ garante entrada na casa do Real Madrid pelos próximos 30 anos. As informações são do jornal espanhol Relevo.

O Real Madrid segue o processo de modernização do estádio Santiago Bernabéu . As obras, que já ultrapassaram o valor de R$ 6 bilhões, estão na reta final e possuem previsão de encerramento ainda este ano. Uma das novidades da casa dos Merengues será uma área VIP.

Na área VIP, além do ingresso, os compradores, que estarão no primeiro anfiteatro, terão a melhor visão do campo, com comidas, experiências e a possibilidade de encontrar com personalidade de todo o mundo. Figuras como empresários milionários e pessoas influentes são os perfis que o Real Madrid acredita atrair com a novidade. Ou seja, a ideia é criar um espaço de troca e interação entre os presentes.

Área VIP do Bernabéu além do futebol

Além dos jogos, os compradores poderão acompanhar shows e eventos. Ainda de acordo com o Relevo, o clube acredita que o espaço será melhor do que o reservado para os jogadores no estádio.

