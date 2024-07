Neto revela contratação bombástica do Corinthians

Ex-jogador Neto falou no programa 'Os Donos da Bola' do desejo do Corinthians em contar com o atacante Vitor Roque

Ex-jogador e atual apresentador do programa “Os Donos da Bola”, na “TV Bandeirantes”, Neto revelou a tentativa do Corinthians em fazer uma contratação bombástica na janela de transferências.

“Me parece, pela informação que eu tenho, eu não sei se é verdade, tá? Eu só tenho a informação, mas não vou deixar de falar. Tem a intenção, porque sabem que o Vitor Roque não vai jogar. E me parece que estão tentando fazer com que esse menino venha para o Corinthians para poder jogar. Isso é o que eu fiquei sabendo. Como o Vitor Roque não teve chance de jogar no Barcelona e nem vai ter nesse momento, essa é a ideia dentro da visão de André Cury (representante de jogadores), dos jogadores que ele já trouxe”, disse Neto.

Roque deixou o Athletico para o Barcelona em junho de 2023. Na ocasião, o jovem custou aos cofres do Barça 40 milhões de euros (R$ 242 milhões). O jogador foi apresentado no início de 2024. No entanto, teve pouco espaço e não tem sido utilizado. Assim, de acordo com a imprensa europeia, o desejo do time espanhol agora emprestar o jogador para ter minutos em campo.

