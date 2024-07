Inter conta com trio ofensivo para avançar na Sul-Americana

Alan Patrick, Valencia e Borré atuaram apenas uma vez juntos em toda a temporada e são a esperança do Inter contra o Rosario Central

Na única oportunidade que estiveram juntos, o Inter não foi bem: derrota por 2 a 1 para o Belgrano, na Arena Barueri, no primeiro jogo após o adiamento dos jogos por conta das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. O trio esteve em campo os 90 minutos, e Valencia marcou o gol do time brasileiro.

O Inter tem um trunfo para superar o Rosario Central no Beira-Rio e garantir classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Afinal, pela segunda vez, o Colorado terá em campo seu trio de ouro, formado por Alan Patrick, Borré e Enner Valencia.

Em seguida, os dois atacantes estiveram juntos novamente em campo, na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal. Eles atuaram desde o início somente nestas duas ocasiões. Alan Patrick, por sua vez, começou no banco e entrou no lugar de Valencia no intervalo.

Convocações prejudicaram o Inter

O equatoriano sofreu com problemas físicos ao longo da temporada. Uma contusão no pé direito no Gauchão, além de seguidas convocações para a amistosos e Copa América minaram uma sequência campo pelo Colorado. Borré também esteve na competição continental pela Colômbia.

O jogo marcará também o primeiro de Roger Machado no Beira-Rio. O novo treinador terá a missão de dar uma formação equilibrada e força ofensiva à equipe. Alan Patrick deve atuar logo atrás da dupla de ataque, conforme o próprio técnico afirmou em entrevista coletiva após a derrota para o Botafogo, no último sábado.