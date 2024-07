Em entrevista à FluTV, zagueiro fala que negociação com o Tricolor foi rápida e que está motivado para retribuir a confiança Crédito: Jogada 10

Um dos reforços do Fluminense para este segundo semestre, Ignácio volta ao futebol brasileiro e terá ao seu lado nada menos que Thiago Silva. Assim, em entrevista à FluTV, o defensor revelou a expectativa para atuar ao lado do ídolo tricolor, que teve muito sucesso no futebol europeu e com a camisa da seleção brasileira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “O Thiago Silva é uma referência para mim, por ser zagueiro. Um cara que é ídolo de todos os brasileiros, referência no futebol brasileiro e mundial. Dessa forma, vou procurar desfrutar ao máximo dessa oportunidade que estou tendo aqui e do que ele tem a me oferecer”, disse Ignácio.

Negociação rápida O Tricolor vai adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador por 2,2 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 11,9 milhões. Ele defendia as cores do Sporting Cristal, do Peru. O jogador, aliás, já está registrado e teve seu nome no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. “Foi muito rápido. Creio que foram quatro ou cinco dias e resolvemos tudo. É muito fácil quando recebemos uma proposta de um grande clube como é o Fluminense. Estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa de um grande clube do futebol brasileiro. Nesse sentido, estou muito motivado e espero retribuir da melhor forma possível. ” afirmou. “Fui muito bem recebido por todos e é um ambiente muito bom de trabalho. Tem uma estrutura muito boa e espero desfrutar ao máximo o que o clube nos oferece”, completou.