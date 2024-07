Fabrizio Peralta aparece no BID e está regularizado para atuar no Cruzeiro

Jogador paraguaio, no entanto, não será relacionado para o duelo contra o Juventude porque ainda aprimorará parte física

O Cruzeiro tem reforço confirmado no BID da CBF. Nesta terça-feira (23), o nome do meia Fabrício Peralta apareceu como apto para estrear no time comandado por Fernando Seabra.

Contudo, Peralta seguirá fazendo trabalhos de força muscular e equilíbrio. Assim, ele não terá oportunidades de estar relacionado para o duelo do Cruzeiro contra o Juventude, na quarta-feira, no estádio do Mineirão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O paraguaio, aliás, não foi convocado para a disputa das Olimpíadas em Paris por sua seleção devido à lesão. Aos 21 anos, o atleta tem idade para a competição, a qual é até 23 anos, além de mais três jogadores permitidos acima dessa idade.