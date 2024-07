Chelsea viaja para pré-temporada e deixa 48 jogadores fora da lista

Nomes como Deivid Washington, Lukaku e Kepa estão fora dos planos do novo treinador do Chelsea. Ângelo e Andrey Santos viajam

As últimas janelas de transferências foram movimentadas no Chelsea, com muitas contratações. Contudo, tudo isso tem um preço. E ele foi visto na escolha dos jogadores para a pré-temporada. Afinal, o novo técnico, Enzo Maresca, indicou 28 nomes para viajar aos Estados Unidos para período de treinos e jogos amistosos, entre eles os brasileiros Andrey Santos, ex-Vasco, e Ângelo, ex-Santos. Porém, o que chama a atenção é que 48 atletas ficaram fora da lista do treinador italiano.

Destas ausências, algumas já eram esperadas. Afinal, Cucurella, Gallagher e Cole Palmer disputaram a decisão da Eurocopa há pouco mais de uma semana, juntamente com Enzo Fernández e Caicedo, que jogaram a Copa América. Do mesmo modo, o goleiro Petkovic recupera-se de lesão. Outros nomes que ficaram fora da viagem foram Romelu Lukaku, Kepa Arribazalaga e o brasileiro Deivid Washington, também ex-jogador do Peixe.