Chapecoense marca no final e empata com o Sport pela Série B

O Sport foi até a Arena Condá nesta terça-feira (23) e empatou contra Chapecoense, em jogo válido pela 17ª rodada da Série B. O volante Fabrício Domínguez, marcou o primeiro gol da partida aos 28 minutos do primeiro tempo. Todavia, o atacante Mário Sérgio empatou no último lance do jogo. Assim, o confronto encerrou em 1 a 1.

Todavia, a Chapecoense segue sem vencer em seus domínios. E com o resultado negativo se mantém na décima sexta colocação, com 18 pontos. Apenas uma colocação acima da zona de rebaixamento.

Visitante abre o placar no primeiro tempo

Sem vencer em casa desde abril, a Chapecoense entrou em campo pressionada e se lançou ao jogo, mas acabou surpreendida e sofreu o gol marcado por Fabrício Domínguez, aos 28 minutos. Ele marcou após linda finalização ao invadir a área. Assim, o Sport fez 1 a 0.