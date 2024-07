Brasileirão Sub-20: Fluminense vira sobre o Corinthians e se aproxima de vaga

Tricolor chega à terceira vitória seguida e já surge na nona colocação, mas com a mesma pontuação do oitavo lugar, Santos

Foi o terceiro triunfo seguido do Flu, que vinha de vitórias sobre Grêmio e Red Bull Bragantino. Já o Corinthians, que saiu na frente e estava igualando o próprio Tricolor em número de pontos, estaciona na 14ª colocação, com 15. Dessa forma, o time paulista está praticamente sem chances de classificação.

A vitória é de suma importância, já que eleva o time carioca para a nona posição, com 21 pontos, e o mantém vivo na busca por vaga às quartas de final. É a mesma pontuação do Santos, oitavo colocado e time que abre o G-8 – o Peixe tem um jogo a menos, porém.

O Fluminense conseguiu uma importante vitória sobre o Corinthians, nesta terça-feira (23), no único jogo do dia pelo Brasileirão Sub-20. Jogando no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, o Tricolor saiu atrás, mas virou e saiu vencedor por 2 a 1.

O jogo

O Timão saiu na frente na etapa inicial, aos 7′, com Pedrinho. Ele recebeu lançamento da esquerda e soltou uma pancada, com a bola batendo duas vezes no travessão antes de entrar.

A virada aconteceu no segundo tempo e de maneira relâmpago. Afinal, o Fluminense empatou aos 15′ e virou aos 17′. Primeiro, com João Lourenço. O camisa 7 deixou o zagueiro no chão e chutou colocado no ângulo para deixar tudo igual. No lance seguinte, Enzo (que saíra do banco no intervalo) ficou na cara do gol e tocou na saída do goleiro.