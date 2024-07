Barboza titular, defesa invicta. Zagueiro cai nas graças dos alvinegros

Somente folclórico? Xerife argentino do Botafogo rebate desconfiança com atuações seguras e coloca astros adversários no bolso... Ou no calção! Crédito: Jogada 10

Atlético Mineiro, Vitória, Palmeiras e Internacional. O que estas quatro agremiações têm em comum? Pouquíssimo. Na verdade, é preciso esmiuçar e revisitar o retrospecto recente para chegar a uma única conclusão: os quatro últimos adversários do Botafogo passaram em branco. Coincidência ou não, no lado preto e branco do time carioca, em todas as ocasiões, estava Barboza, o gigante de 1,92m que caiu nas graças da torcida. É claro que o líder isolado do Campeonato Brasileiro também contou com os milagres de John para a defesa sair de campo incólume. Mas o goleiro vem resguardando a cidadela alvinegra desde quando Barboza era reserva. Sendo assim, é preciso equacionar os méritos e reconhecer as virtudes do grandalhão argentino de sangue charrua. O camisa 20 performou de forma segura nos quatro últimos encontros. O auge do desempenho pelo Botafogo.

“Ah, não passa nada! Mais uma! Vamos, Botafogo, c******”, costuma esgoelar o argentino, ao fim das vitórias, em imagens capturadas pela emissora oficial do clube. ‘Não gosto do banco de reservas’, manifesta Barboza Barboza, no entanto, teve algumas oscilações antes de ganhar a vaga entre os 11 titulares. Contratado junto ao Libertad (PAR) no início do ano pela forte personalidade, chegou ao Espaço Lonier para formar a dupla titular com Halter. Ainda com o interno Fábio Matias, não se adaptou bem ao futebol brasileiro, tomou um número alto de cartões e perdeu o lugar para Bastos, hoje titular inquestionável. Na sequência, veio o técnico Artur Jorge. O cartão de visitas de Barboza ao treinador português foi uma entrada em Matheus Pereira, do Cruzeiro, para ser expulso três minutos após o comandante minhoto colocá-lo em campo. No momento mais turbulento, o zagueiro, que amargava o banco, virou até centroavante. Meses depois, Halter rodou. O hermano aproveitou, enfim, a chance, se consolidou no time e mostrou que não está no Mais Tradicional a passeio.