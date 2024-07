Presidente do Flamengo detalha negociações por Claudinho e Lucas Paquetá

Rodolfo Landim esclarece os movimentos do Flamengo na janela de transferências do meio do ano

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, detalhou, na tarde desta segunda-feira (22), as conversas do clube carioca por Claudinho e Lucas Paquetá. Reforçando a tese que o clube buscou grandes contratações no início desse ano, o mandatário demonstrou paciência ao detalhar os cenários das negociações com esses jogadores, já que a janela de transferências encerra no início de setembro.

“A gente não esconde. A gente mantém contato com o Claudinho há muito tempo. Buscamos conversar com ele através do empresário, e eu entendi que chegamos num acordo com ele. O problema é com o clube que não quer se desfazer dele. Atendemos as exigências dos russos, mas quando chegamos lá eles pediram mais. A percepção que eles passam, é que eles não querem vender o jogador”, disse Landim.

Conversas por Paquetá

Já no caso de Lucas Paquetá, Rodolfo Landim disse que o Flamengo ainda não conversou com o West Ham, clube que detém os direitos do brasileiro.

“A gente tem interesse no jogador, é óbvio, um jogador criado na Gávea e que tem uma identificação enorme com o Flamengo. Eu estive com ele nessas férias e batemos um papo rapidamente. Eu espero que esses problemas (com apostas) se resolvam de forma positiva, e se isso vier acontecer, não tenho dúvidas que ele vai encerrar a carreira no Flamengo. A gente tem que ver como as coisas vão evoluir. Precisamos conversar com o West Ham. Alguns movimentos nós já fizemos, mas temos que aguardar algumas coisas”, explicou Landim.