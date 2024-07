Novo reforço do Botafogo vai assinar contrato até 2028

Clube está em negociações avançadas para contar com o atacante Matheus Martins ainda nesta janela de transferências

O clube carioca enviou uma oferta à Udinese, da Itália, dona dos direitos econômicos do jogador, para comprar em definitivo o atleta. A proposta gira em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 60,4 milhões) mais bonificações por metas de 2 milhões de euros (em torno de R$ 12,1 milhões).

Tem novo reforço chegando! O Botafogo está em negociações avançadas para contar com o atacante Matheus Martins, de 21 anos, ainda nesta janela de transferências. O jogador vai assinar contrato com o clube carioca por quatro temporadas e meia, ou seja, até o fim de 2028.

Revelado pelo Fluminense, o atacante atuou na última temporada pelo Watford, da Inglaterra – clube que pertence a mesma rede da Udinese. Dessa forma, pela equipe inglesa, atuou em 46 jogos, marcou seis gols e contribuiu com duas assistências no campeonato da segunda divisão local.

Matheus Martins chega como quarto reforço dos Alvinegros nesta janela de transferências. Visto que além do atacante, o volante Allan, o meia Thiago Almada e o atacante Igor Jesus já estão no clube, que também está perto da contratação do lateral-direito Vagiannidis.

